Osservatorio legalità, Nola (M5S): strumento necessario, chiederemo l'adozione in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Nota del portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise, Vittorio Nola, sulla proposta di legge per l'istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità.

«Il Molise ha bisogno di un organo che si occupi attivamente di studio e prevenzione dei fenomeni criminali e mafiosi, motivo per cui ritengo che la nostra proposta di istituire un Osservatorio regionale permanente sulla legalità vada approvata già domani, quando finalmente dovrebbe essere discussa in Consiglio.

A evidenziarlo, per l’ennesima volta, la recrudescenza degli episodi di criminalità che in questi giorni hanno coinvolto in particolare la provincia di Isernia. Gli ultimi preoccupanti fenomeni di microcriminalità stanno preoccupando infatti i cittadini residenti, specie quelli che vivono in contrade lontane dalle zone presidiate dalle telecamere di sicurezza.

Ecco perché è fondamentale che le Istituzioni si preoccupino immediatamente di analizzare le cause di questa escalation e di verificare se non siano in atto tentativi di infiltrazioni a cura di organizzazioni esterne al nostro territorio che, in qualche maniera, avvicinano residenti nelle nostre zone per indurli a delinquere.

È proprio in tal senso che l’Osservatorio regionale per la legalità, previsto dalla proposta di legge 164, iscritta all’ordine del giorno di domani, sarà utile come strumento di ricerca, monitoraggio e ricognizione delle principali problematiche legate alla criminalità organizzata e al fenomeno mafioso e malavitoso presenti nel territorio molisano.

È fondamentale, infatti, che lo studio dei fenomeni criminali prosegua senza sosta, di pari passo rispetto all’educazione e all’informazione dei cittadini, perché solo conoscendo a fondo questi fenomeni e promuovendo la cultura della legalità si possono gettare le fondamenta per una società che ripudi ogni infiltrazione malavitosa.

Oggi più che mai l’Osservatorio permanente sulla legalità si pone come organismo necessario, già presente in 16 regioni italiane, per consentire al Governo del territorio e alle amministrazioni di valutare e applicare soluzioni concrete contro la criminalità».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSE E STATO DELL’ARTE

È ormai chiaro ed evidente che il fenomeno delle infiltrazioni criminali, pervasive nei settori e nei comparti chiave dell’economia e della società, rappresenta non solo un ostacolo allo sviluppo di una società aperta, inclusiva e democratica, ma costituisce “de facto” un limite alle libertà e alla dignità di ogni individuo. Appare palmare, considerare l’illegalità e la corruzione quali fenomeni socio-culturali che vanno a minare e a compromettere la crescita e lo sviluppo socio-economico dei territori in cui essi si manifestano, in particolare nelle Regioni dell’Italia Meridionale, dato che tali attività portano vantaggio ai soli beneficiari di tali azioni criminose e non all’intera popolazione. Rispetto a queste considerazioni, risultano già numerosi gli studi accademici e le pubblicazioni realizzate (sia paper scientifici che ricerche), che evidenziano come nei territori in cui operano le organizzazioni criminali e le mafie si producono, per le comunità interessate, “perdite secche” di benessere sociale, che vanno a generare riduzioni sostanziali di PIL pro-capite, per ogni cittadino residente. Oggi, le organizzazioni mafiose hanno profondamente e radicalmente mutato il loro modo di agire e di relazionarsi con le Istituzioni pubbliche e con gli attori economici, presenti sul territorio. Dopo molti decenni, fortunatamente, è accresciuta, tra i cittadini, la percezione e soprattutto la consapevolezza che le mafie rappresentano un serio pericolo per la società, in quanto esse minano le basi dello stato di diritto e vanno a ledere i principi del vivere comune. La maggiore sensibilità nei riguardi di temi così importanti per lo sviluppo dei territori e delle aree più fragili del nostro Paese, può migliorare l’attività di formazione e comunicazione pubblica relativa alle attività mafiose, anche al fine di incrementare le azioni di contrasto alle infiltrazioni e ai reati che queste associazioni compiono.

IL LAVORO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

E anche alla luce delle evidenze sopra descritte, il Consiglio Regionale del Molise, nel dicembre 2018 ha approvato, all’unanimità, la Legge Regionale n. 9 istituendo la Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise, i cui lavori consiliari sono terminati nel giugno del 2020, quando, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della Legge, è stato completato e approvato, dai componenti della stessa, il Rapporto conclusivo, contenente raccomandazioni, suggerimenti e proposte da consegnare al Consiglio e alla Giunta regionali. Come sottolineato, la Legge istitutiva della Commissione speciale è stata approvata all’unanimità dei membri dell’assise Regionale. Questo elemento, che segna l’attenzione che l’intero Consiglio Regionale del Molise riserva ai temi della legalità e del contrasto alle mafie, ha permesso una più attenta azione di monitoraggio e studio delle attività illecite che compiono le organizzazioni criminali sul nostro territorio, mediante il coinvolgimento degli attori economici, delle parti sociali intervenuti durante le audizioni, anche seguendo le attività di prevenzione e gli interventi operativi che le Forze dell’Ordine e la Magistratura hanno messo in campo, in particolare rispetto alla lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti. I lavori della Commissione speciale si sono strutturati mediante le audizioni consiliari, che sono state svolte con i rappresentanti delle associazioni e delle Istituzioni, e attraverso l’analisi delle informazioni e dei dati che i membri della Commissione hanno raccolto, partecipando anche a diversi convegni e incontri pubblici sul tema, e che poi puntualmente hanno reso pubblici con comunicati. Insieme all’attività Consiliare, è risultata fondamentale la partecipazione, del Presidente della Commissione speciale, dietro opportuna delega del Presidente del Consiglio Regionale del Molise, alle adunanze del “Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità”. Riunioni, che hanno portato alla predisposizione e alla stesura di importanti prospetti normativi e schemi d’intervento per il contrasto alle attività delle organizzazioni criminali. Impianti di Legge, che sono in fase di elaborazione anche presso il Consiglio Regionale del Molise, come il progetto “Liberi di scegliere”. Nel ciclo di audizioni tenutesi, sono stati analizzati differenti elementi che meritano ancora di essere monitorati, studiati e approfonditi e sono state anche rilevate criticità importanti, rispetto al fenomeno della criminalità organizzata in Molise. I soggetti auditi hanno, infatti, indicato e sottolineato serie vicende di infiltrazioni malavitose, che si sono già palesate e verificate e continuano a ripetersi, con sempre maggiore intensità, sul territorio molisano. Tali situazioni, descritte nel Rapporto conclusivo della Commissione speciale, che afferiscono a reati di chiara matrice mafiosa, devono essere esaminate e attenzionate con il massimo impegno, dato che essi interessano settori e comparti economici e sociali importanti del nostro tessuto economico, come ad esempio: il traffico e lo smaltimento rifiuti, il settore agricolo, il traffico di sostanze illecite e di stupefacenti, situazioni di usura e di racket, il settore energetico, il settore sanitario, societario e cooperativo, il settore immobiliare e dell’edilizia, il caporalato e situazioni economiche quali evasione fiscale e contributiva e altri ancora. Che la nostra Regione non sia un'isola felice, dal punto di vista delle infiltrazioni malavitose, è certificato dagli undici beni sequestrati alla criminalità organizzata, in tutto il territorio regionale, e dalle sette interdittive Antimafia emanate nel solo anno 2019 e altre nel 2020.

Queste infiltrazioni criminali, già presenti nella nostra Regione, rischiano di intensificarsi ulteriormente a causa della crisi economica, sociale ed occupazionale (come ha recentemente sottolineato anche il Procuratore Capo del Tribunale di Campobasso), derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che secondo gli esperti si manifesterà, purtroppo, in tutta la sua forza dai prossimi mesi. È evidente che le mafie e le associazioni criminali ramificano i loro affari e rafforzano le loro attività illecite in quei territori “fragili” da un punto di vista sociale, economico e ambientale, specificatamente nei periodi di grande crisi. Per far fronte a tali problemi, in funzione della maggiore coscienza civica della cittadinanza nei riguardi dei fenomeni criminali e mafiosi, anche al fine di riuscire a creare le possibilità idonee ad un migliore e costante dialogo e confronto con gli stakeholder e con le Istituzioni preposte al monitoraggio e al controllo dei fenomeni malavitosi pare opportuno, a parere unanime dei Consiglieri Commissari che hanno preso parte ai lavori della Commissione speciale, istituire uno specifico “Osservatorio regionale permanente sulla legalità”. Osservatorio che costituisce, nei fatti, la naturale prosecuzione dei lavori svolti dalla Commissione speciale e che andrebbe a creare una rete socio-istituzionale tra vari soggetti, come ad esempio: Istituzioni pubbliche e private, enti, comitati, parti sociali e associazioni; molte delle quali si sono già messe a disposizione per iniziative e collaborazioni future.

OSSERVATORI REGIONALI PRESENTI IN ITALIA

Gli Osservatori e le Commissioni regionali, anche con differenti nature e compiti, ma che hanno in generale a tema le materie legate alla lotta e al monitoraggio delle attività delle organizzazioni criminali e alla diffusione della valore della legalità, nonostante qualche esempio datato come quello della Regione Sicilia che, sulla scia della Commissione Parlamentare antimafia, ha approvato, nel lontano 1991, la ”Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia”, sono tutte di recente istituzione. Attualmente, gli Organismi regionali in materia di contrasto alla criminalità organizzata e per la legalità sono attivi in 16 Regioni. Alcune Regioni, come la Campania, hanno istituito più Commissioni e/o Osservatori tematici; la Regione Basilicata sta per costituirne uno.

“OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE SULLA LEGALITÀ DEL MOLISE”

Come ampiamente descritto, la presente Proposta di Legge riguarda l'istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità”. Tale strumento, si pone l’obiettivo principale di proseguire l’attività di studio, di ricerca, di monitoraggio e di ricognizione delle principali problematiche legate alla criminalità organizzata e al fenomeno mafioso e malavitoso presenti nel territorio Molisano e di svolgere l’attività di formazione e di educazione della cultura della legalità e dell’etica, affinché ogni cittadino possa acquisire elementi atti ad affrontare e risolvere i problemi che gli si pongono dinnanzi.

Un’efficace opera informativa e riepilogativa sullo stato dei rischi e sulle possibili soluzioni da attuare, in una regione come il Molise, può contribuire fattivamente a prevenire forme di reato così pericolose e problematiche. Questo Osservatorio, si va pertanto ad inserire nell’ottica di maggiore attenzione che i cittadini rivestono nei confronti delle attività illecite operate dalle organizzazioni mafiose e criminali. Attenzione, che ha portato, infatti, in tutto il nostro territorio nazionale, una crescente proliferazione di associazioni, movimenti e/o gruppi, che con le loro attività civili e politiche hanno spinto la nascita di organismi (di differenti nature e connotazioni) volti al monitoraggio sulle mafie e sulla corruzione. Nell’”Osservatorio regionale permanente sulla legalità” potranno unirsi i saperi, le competenze e le esperienze già maturate e presenti in questa Regione, stipulando anche appositi e specifici tirocini formativi e/o stage per studenti adeguatamente profilati e sensibili alle delicate materie in oggetto.

CONCLUSIONI

In conclusione, la presente proposta di legge promuove uno strumento, quello dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità, idoneo all’estensione territoriale e demografica della Regione Molise. Trattasi, infatti, di una istituzione flessibile, costruita su un modello già sperimentato in altre regioni, incardinata nelle attività proprie del Consiglio Regionale. La legge, qui in discussione, attribuisce all’Osservatorio Permanente un ricco e variegato ventaglio di compiti e funzioni che ad oggi, di fatto, non vengono espletati da nessun organo regionale. Pertanto, questo strumento si presenta come una funzione di fondamentale importanza per il Molise e si pone in stretta correlazione con gli altri Organismi regionali già attivati dalle altre Regioni, anche nell’idea di una “cabina di regia” comune, su e per questi temi.

Il testo della proposta di Legge Regionale è così composto: Articolo 1: Oggetto e finalità Articolo 2: Istituzione dell’Osservatorio Permanente regionale sulla legalità; Articolo 3: Composizione dell’Osservatorio Permanente regionale sulla legalità; Articolo 4: Costituzione e durata; Articolo 5: Trattamento economico componenti dell'Osservatorio; Articolo 6: Compiti dell'Osservatorio Permanente Regionale sulla legalità; Articolo 7: Azioni dell’Osservatorio per l'educazione e la cultura della legalità, per la prevenzione e il contrasto della corruzione; Articolo 8 : Azioni di promozione formativa, informativi e rapporti con organizzazioni sindacali, associazioni e la scuola; Articolo 9: Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime; Articolo 10: Istituzione del premio regionale “legalità e sicurezza”) Articolo 11: Norme finanziarie; Articolo 12: Entrata in vigore.

Proposta di Legge Regionale Istituzione “Osservatorio Regionale permanente sulla legalità”. Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione Molise, in armonia con i principi Costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato sancite dall'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e dell’etica, disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata anche mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Molise anche in collaborazione con altri Enti pubblici e con Associazioni, Scuole e Università degli Studi del Molise presenti sul territorio regionale. Articolo 2 (Istituzione dell’Osservatorio regionale permanente sulla legalità) 1. Al fine di promuovere e coordinare le azioni e gli scopi della presente Legge è istituito presso il Consiglio regionale del Molise, “l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità” del Molise, di seguito definito “Osservatorio”. 2. L'Osservatorio, ha sede presso il Consiglio regionale del Molise e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura regionale. Articolo 3 (Composizione dell’Osservatorio Permanente regionale sulla legalità) 1. L'Osservatorio è composto da dodici componenti così individuati e suddivisi, tre componenti nominati tra i membri del Consiglio regionale del Molise (due dei quali indicati dai gruppi di maggioranza e uno da quelli di opposizione). Gli altri componenti, nominati previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, sono:

a) Rappresentante della Direzione Distrettuale Antimafia; b) Avvocato Distrettuale dello Stato o suo delegato c) i Prefetti di Campobasso e Isernia, o loro delegati; d) i Questori di Campobasso e Isernia, o loro delegati; e) il Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri, o suo delegato; f) il Comandante regionale della Guardia di Finanza, o suo delegato; g) il Rettore dell’Università del Molise, o suo delegato; 2. I componenti dell’Osservatorio, assicurano la trasparenza e l’indipendenza di giudizio e azione nei riguardi delle attività politico-istituzionali svolte dal Consiglio Regionale del Molise e restano in carica per la durata della consiliatura nella quale sono stati nominati e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti. 3. I membri laici dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico. 5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale sulla legalità sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la comunica all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico. 6. Non possono fare parte dell’Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale 7. L'Osservatorio organizza e disciplina il proprio funzionamento adottando apposito regolamento interno, con cui deve prevedere la designazione, tra i suoi componenti, di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario dell'Organo. 8. Al Presidente dell’Osservatorio, o in assenza di quest’ultimo al suo Vice, sono affidate le funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio Permanente regionale sulla legalità a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente Legge. 9. Per ogni riunione, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, l'Osservatorio può essere integrato, dopo opportuna convocazione, da uno o più esperti in materia. Art. 4 (Costituzione e durata) 1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, alla costituzione dell’Osservatorio. 2. L’Osservatorio è rinnovato all’inizio di ogni legislatura. 3. Le funzioni dei componenti dell'Osservatorio restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti. Articolo 5 (Trattamento economico componenti dell'Osservatorio) 1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito. 2. Ai componenti dell’Osservatorio residenti in un Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell’Osservatorio, spetta il rimborso delle spese sostenute, nei limiti di spesa previsti per i dipendenti regionali di categoria dirigenziale. 3. Salvo diversa designazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale del Molise, spetta al Presidente dell'Osservatorio la partecipazione alle riunioni e agli altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

4. E’ assegnata al Presidente dell’Osservatorio Permanente la facoltà di delegare la partecipazione alle riunioni e agli eventi di cui al precedente comma 3, ad altri componenti dell’Osservatorio stesso. Nel caso in cui la delega venga assegnata a un componente laico, a quest’ultimo spetta il rimborso spese di cui al comma 2. 5. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 2 e 4 sono a carico del bilancio del Consiglio regionale del Molise. Articolo 6 (Compiti dell'Osservatorio Regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso) 1. L’Osservatorio è organo consultivo in materia di sicurezza, di lotta alla corruzione, di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto del Consiglio e della Giunta regionale, nonché degli altri organismi consiliari. Svolge, altresì, i seguenti compiti: a) predisposizione di una mappa del territorio regionale con le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; b) redazione di un rapporto triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso, sulle infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, nonché sui fenomeni corruttivi, sul territorio regionale; c) monitoraggio dei fattori di rischio di infiltrazioni mafiose negli enti locali della regione, soprattutto in relazione al pericolo o all’avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) elaborazione e proposta al Consiglio e alla Giunta regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa e alla lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni; e) collaborazione con gli altri organismi regionali nella predisposizione di iniziative di educazione alla legalità per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile, soprattutto tra i giovani e gli studenti; f) organizzazione di seminari tematici e iniziative culturali sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione; 2. L’Osservatorio redige una relazione biennale sull’attività svolta da inviare al Consiglio regionale pubblicata sul sito web del Consiglio regionale.

Articolo 7 (Azioni dell’Osservatorio per l'educazione e la cultura della legalità, per la prevenzione e il contrasto della corruzione) 1. L'Osservatorio promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso. 2. L'Osservatorio, per perseguire le finalità di cui al precedente comma, individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose, in particolare: a) raccoglie segnalazioni, di fatti ed atti che, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di rischio della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; b) acquisisce informazioni e dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata in tutti i settori in cui esse operano; c) favorisce la condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione con soggetti pubblici e privati; d) condivide le informazioni e le segnalazioni di cui dispone con Regioni, Province autonome, Comuni e con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità ; e) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente Legge mediante la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese; f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di proprio interesse. Art. 8 (Azioni di promozione formativa, informativi e rapporti con organizzazioni sindacali, associazioni e la scuola) 1. L’Osservatorio, promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e può stipulare convenzioni con: a) l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; b) le organizzazioni sindacali; c) le associazioni di imprese; d) le associazioni ambientaliste; e) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale. 2. L'Osservatorio, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università presenti sul territorio, anche attraverso la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della presente legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti. 3. L’Osservatorio, per tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Molise, può procedere, altresì, in accordo con le Università presenti sul territorio, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di tirocini e/o stage formativi a favore di studenti che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche. 4. L'Osservatorio, presenta annualmente al Consiglio regionale, una relazione sui dati acquisiti, sull’attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati. 5. La relazione, di cui al comma 4, è oggetto di discussione nel primo Consiglio regionale utile e pubblicata sul sito web del Consiglio regionale. Art. 9 (Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime) 1. La Regione, in memoria delle vittime della criminalità, istituisce la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime” da celebrarsi ogni 23 maggio (anniversario della strage di Capaci) e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine delle Regione, gli enti locali e le associazioni.

Art. 10 (Istituzione del premio regionale “legalità e sicurezza”) 1. E’ istituito il premio regionale “legalità e sicurezza” che viene conferito annualmente a personalità o Istituzioni che si sono distinte nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata, individuate dall’Osservatorio e votate dalla maggioranza semplice dei suoi componenti; 2. Il premio di cui al comma 1 viene conferito ogni 23 maggio in occasione della “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”. Articolo 11 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente Legge trovano copertura nel Bilancio regionale del Molise, autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. Articolo 12 (Entrata in vigore) 1. La presente Legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise