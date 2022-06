«Con cento sindaci l'unico vero centro riformista è Italia Viva»

ROMA. «Le elezioni amministrative appena concluse affermano ancora una volta il centro riformista come perno politico del paese. Ed Italia Viva è per distacco il partito principale di questo spazio politico».

Lo ha dichiarato la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero.

«A dispetto di molti che occupano spazio sui giornali e che celebrano il proprio risultato in modo esagerato, il nostro partito raggiunge quota 100 sindaci in Italia. Un risultato importante, che ci consente di partire dalla politica locale per continuare il nostro percorso di crescita per il bene del paese.

I risultati della nostra lista ottenuti in grandi centri come Verona, Genova e L'Aquila e anche nei centri più piccoli testimoniano la fiducia dei cittadini in un progetto politico che ha grandi prospettive di crescita».