Conte nomina Federico coordinatore del M5S in Molise, «Insieme si va più lontano»

CAMPOBASSO. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato ieri la fase due, con un maggior radicamento sul territorio, dove compare anche la nuova figura del coordinatore regionale, che in Molise corrisponde al nome del deputato Antonio Federico. Lo ha annunciato proprio il parlamentare molisano sulla sua pagina di Facebook.

«Da oggi sarò coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle per il Molise. Ringrazio Giuseppe Conte per la fiducia. C'è da rimboccarsi le maniche e impegnarsi. Lo farò con la passione di sempre, con costanza e, ne sono certo, con l'aiuto di tutta la comunità molisana del Movimento. Lavoriamo per coinvolgere: i nuovi gruppi territoriali, i cittadini disamorati della politica, le forze economiche, sociali, culturali e professionali della nostra terra. Si sa: insieme si va più lontano».