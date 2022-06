Iorio: «Il Molise si riappropri della sovranità legislativa sulla sanità»

Conferenza stampa sulla sanità di Michele Iorio

CAMPOBASSO. Nella conferma convocata oggi a Palazzo D’Aimmo, l’ex governatore Michele Iorio ha spiegato come con la legge presentata il 6 aprile 2020, a inizio pandemia, e firmata con Aida Romagnuolo e dall’attuale assessore Filomena Calenda, “Il Molise si riappropri della sovranità legislativa in materia. Il Consiglio regionale ha chiaramente detto che cosa vuole fare e bisogna vedere se questo collima con gli intenti del suo presidente. Se poi il presidente -commissario non è d’accordo, dovrà spiegare il perché e può dimettersi – ha continuato Iorio – o da commissario e, in questo senso lo capiremmo e sosteremmo, o da presidente se ritiene di obbedire agli ordini del tavolo tecnico”.

Iorio ha spiegato come la legge non è altro che un ripristino della sanità che in questi anni è stata distrutta, del ripristino delle funzionalità di ospedali, come quelli di Termoli e Isernia per quanto concerne i settori della Medicina, della Chirurgia, della Cardiologia e dell’Emergenza, oltre a una serie di altre cose che c’erano come Dea di I livello.

Iorio di fatto ha iniziato la sua campagna elettorale e nella conferenza stampa ha anche indicato l’oggetto di quanto dirà in campagna elettorale relativamente alla sanità: perché trasferire i pazienti fuori dal Molise?