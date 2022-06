Superbonus: Occhionero (Italia Viva): «Attenzione alle aziende con crediti bloccati»

ROMA. "Giudico positivamente le misure prese dal Governo in merito al superbonus 110 per cento nel Dl aiuti, ma è urgente porre attenzione alle aziende che hanno crediti bloccati".

Così Giuseppina Occhionero, capogruppo per Italia Viva commissione Difesa alla Camera, sul Superbonus.

"Molte aziende si trovano nella difficile situazione per cui hanno crediti non riscossi, che possono verificare il rischio di un cortocircuito economico e finanziario.

A questo tema va data priorità: è necessario far sì che i bonus fiscali non diventino la tomba per aziende sane che rischiano seriamente il fallimento a fronte di lavori realmente e regolarmente svolti. Inoltre, è bene garantire il miglioramento energetico del patrimonio edilizio nazionale, che ha ed avrà forte bisogno di un efficientamento strategico", conclude la deputata molisana.