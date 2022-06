La transizione del Movimento 5 Stelle, «Conte merita fiducia, noi resisteremo ancora a lungo»

TERMOLI. Al netto delle fibrillazioni interne, dopo l’ultimo strappo del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, forse preoccupato del voto sul secondo mandato, il Movimento 5 Stelle cerca di risalire la china, forte anche della pronuncia del Tribunale di Napoli che stavolta ha blindato la posizione di capo politico dell’ex premier Giuseppe Conte (diversamente da quanto avvenuto nel passato recente). Annunciata la cosiddetta Fase 2 nella conferenza stampa di martedì sera, proprio da Conte, che ha scelto in Molise Antonio Federico quale coordinatore regionale, abbiamo chiesto un commento all’esponente storico pentastellato sul territorio termolese (seppur in trasferta professionale a Parma da ormai diverso tempo), il portavoce comunale Nick Di Michele.

«Il presidente Conte avvia la Fase 2, che dispone la nascita dei responsabili regionali, costoro, in questo periodo non certo fantastico (sotto tanti punti di vista) dovranno traghettare quel che resta (e che caparbiamente lotta per sopravvivere) del Movimento 5 Stelle. In Molise l'onorevole Antonio Federico avrà l'onere di serrare le fila, uno perché il territorio necessità di tornare a parlare ed essere ascoltato e perché nel 2023 siamo chiamati a votare per la Regione e certo non sarà facile gestire questa fase di transizione. Prima e appena dopo il 2018 era facile dichiararsi appartenente al movimento ed essere dichiarato "grillino" era vanto e orgoglio, oggi i pochi e in questi ci sono anche io, che continuano a lottare devono vedersela contro una già strumentale escalation di critiche di una parte di stampa prezzolata e con chi ha visto il Movimento come un branco di populisti senza arte e ne parte.

Oggi parte anche una fase di nascita di correnti, di schieramenti interni che lungi dalle critiche serviranno per dar voce anche alla parte minoritaria del M5S. I famosi ortodossi che vogliono far morire il governo draghi per tornare alle origini e restituire voce ai territori, il cosi chiamato (uno vale uno) che in questi anni è diventato uno vale meno uno. La crescita e lo sviluppo di una idea passano anche dalla quasi morte, dalla disfatta, perché lì i pochi che si raccolgono al capezzale del morente daranno vita e forza a nuove idee e nuove rivoluzioni. Credo sempre in Conte, perché Conte crede in un futuro per tutti noi per tutti i cittadini e per questa nazione che ogni giorno soccombe sotto i colpi di lobbies, partiti di pregiudicati e centri di potere che preferiscono il marcio all'onestà e l'amore per il vil danaro al benessere di tutti gli Italiani. Sarà dura, volevano vederci defunti ma dal 2009 siamo qui e ci resteremo per molto ancora. Solo chi soffre può trarre forza dal poco per tornare a sorridere».