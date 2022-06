L'insediamento della giunta Iacono a Chieuti

CHIEUTI. Dopo l’esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti, il sindaco Diego Iacono, sindaco uscente della precedente Amministrazione, ha prestato giuramento. Nel pomeriggio del 25 giugno, in una sala consiliare colma di cittadini, si è insediato il nuovo consiglio comunale, eletto lo scorso 12 giugno. Il sindaco Diego Iacono, al suo secondo mandato, ha giurato con la famosa formula: “Giuro di essere fedele alla Costituzione italiana”.

È seguita la comunicazione dei componenti della giunta comunale e dei due assessori: Michele Di Lucia, vicesindaco con delega e funzioni al traffico, viabilità urbana e rurale e sport; Dalila rossini assessore al commercio, ambiente e decoro urbano. È stata nominata anche la commissione elettorale, così composta: Michele Di Lucia, Umberto Amoroso e Donato Rogato come componenti effettivi; Concetta Caputo, Dalila Rossini e Costantina Tavani come supplenti. Costantina Tavani ha rinunciato alla carica di consigliere d’amministrazione della A. S. P Castriota e Corropoli per poter svolgere il ruolo di consigliere comunale. Queste le parole del Sindaco al termine della seduta di consiglio: “Auguro a tutti buon lavoro, il mio auspicio è quello di vedere l’intero consiglio, non mi piace dire maggioranza e opposizione, lavorare insieme per il bene di tutta la nostra comunità.

Abbiamo bisogno di unione e questa è l’occasione per poterlo dimostrare; se ci riusciamo abbiamo già vinto tutti. Noi siamo disponibili a qualsiasi dialogo, nonostante le diversità di vedute e opinioni. Spero che questo sia davvero l’inizio di un cambiamento vero. Ora siamo chiamati tutti ad amministrare con serenità, impegno e serietà per il bene di tutti”.

Galleria fotografica