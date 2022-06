Iorio: «Toma turista per caso, altro che presidente, meglio che si dimetta»

CAMPOBASSO. Si inasprisce, qualora fosse possibile, lo scontro politico tutto interno al centrodestra, nel Molise. Dopo aver fatto rivendicare la futura candidatura della presidenza della Giunta regionale a Fratelli d'Italia, l'ex Governatore Michele Iorio parla addirittura di emergenza democratica nella nostra regione, definendo il governatore Donato Toma "turistica per caso" e chiedendogli esplicitamente di dimettersi, di andarsene.

«Il presidente della Regione Molise, non avendo più una maggioranza in aula, ha deciso di non presentarsi nelle sedute del Consiglio regionale – sono già due volte consecutive che non si presenta - trasformando questa legislatura in una vera e propria dittatura. Ormai appare chiaro che oltre a fare il “turista per caso” in Molise, il governatore ha deciso di terminare l’ultimo anno del suo mandato elettorale solo per rivedere eventuali deleghe assessorili e per fare le nomine negli enti regionali.

È indifferente a qualunque tipo di dialogo o dibattito da cui possa scaturire qualcosa di buono per i cittadini di questa regione. È insensibile a qualunque problema gli venga sottoposto e che riguarda i molisani. È sordo verso qualunque problematica inerente al bene comune. Accanto al disinteresse lampante per la res publica, oggi ci troviamo ad affrontare anche una vera e propria emergenza democratica che si maschera dietro a motivazioni poco credibili, per non dire fasulle, con cui giustifica le sue assenze dal Consiglio regionale.

Vale la pena continuare in questo modo o non sarebbe forse il caso di rassegnare le dimissioni?»