“Turismo e reti: strategie di valorizzazione per il nostro territorio”

LARINO. Dopo una fase di calma, seguita alle manifestazioni primaverili, tornano alla ribalta le agorà del Partito democratico, che ripartono di slancio da Larino, questo pomeriggio, con un dibattito su un tema mai così caldo, e non solo per il meteo che stiamo subendo nei giorni di fine giugno, il turismo.

Il circolo dem di Larino si inserisce a tutti gli effetti nella nuova visione di fare politica secondo quanto promosso e fortemente voluto dal partito a partire dal segretario nazionale, e da ormai diversi mesi, anche dal segretario regionale Vittorino Facciolla che assieme al suo direttivo non solo ha condiviso ma fortemente promosso iniziative di altissimo livello, le agorà appunto, che hanno riguardato diversi temi della vita sociale e non solo. Le agorà, appunto, hanno l’obiettivo di dare spazio a tutta la società civile per garantire una fattiva partecipazione alla attività politica e agli obiettivi che la stessa si prefigge di raggiungere. Il circolo di Larino ha inteso proporre quale tema della agorà, che avrà luogo a Larino presso l’ex seminario di Larino, uno trai temi più importanti per il proprio territorio e quasi sempre cavallo di battaglia delle varie campagne elettorali: il turismo e il suo sviluppo. Per cercare di dare un taglio diverso alla discussione e dal titolo “Turismo e reti: strategie di valorizzazione per il nostro territorio” si capisce che si metterà in rilievo quanto importante sia per lo sviluppo del territorio che si creino delle reti di promozione tra i vari soggetti coinvolti per due motivi: il primo fra tutti che l’unione fa la forza e poi che la rete permette di offrire un servizio migliore e completo.

Per la discussione di un tema così importante interverranno, oltre al segretario regionale Vittorino Facciolla, il segretario di Federazione Oscar Scurti e il segretario di circolo cittadino Petriella Maria Libera, ci saranno due rappresentanti di una realtà a noi molto vicina il responsabile organizzativo Pd Abruzzo Daniele Marinelli e l’assessore sviluppo economico comune di Vasto Anna Bosco. A snocciolare il tema affrontandolo da diversi punti di vista ci sarà l’intervento di Nella Rescigno che oltre a presentare l’associazione di cui è presidente e fondatore di JUstMò darà grandi spunti su quello che è importante per il futuro del nostro territorio.

A seguire ci sarà Enrica Luciani che da esperta del settore porterà non solo la sua esperienza quotidiana ma anche quella di un’altra bella realtà del nostro territorio quella di Molise Farm. Per ultima ma non per importanza, ci sarà l’intervento di Pilar Saavedra Perrotta – produttrice cinematografica che proporrà il cinema come strumento di promozione delle risorse ambientali e paesaggistiche del Molise. L’agorà verrà organizzata in due momenti: il primo sarà un approfondimento del tema con gli interventi dei relatori e il secondo momento prevede una riflessione su quanto emerso nella prima fase e lo si farà attraverso tre tavoli tematici dai quali sicuramente usciranno spunti importanti per la stesura di un programma di azione.

