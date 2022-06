Stop a cannabis e ius scholae, Marone: al fianco del nostro leader Salvini

TERMOLI. «Questo Governo è nato per affrontare i reali problemi del Paese; un anno e mezzo fa, nel momento drammatico della pandemia e della conseguente crisi economica, la Lega con grande senso di responsabilità ha accettato di far parte di un Governo di emergenza nazionale per aiutare i cittadini ad andare avanti. Peraltro, in un momento congiunturale così difficile con la guerra in Ucraina, il caro carburanti, la crisi energetica, l’aumento dei costi delle materie prime e dei beni di prima necessità, la sinistra che fa? Blocca il Parlamento con leggi per legalizzare droghe e regalare cittadinanze ai minori stranieri», è il pensiero della Lega attraverso Matteo Salvini, a cui fa da sponda in Molise il coordinatore regionale Michele Marone.

«Siamo al fianco del nostro Segretario Matteo Salvini anche nei territori -afferma Marone- per sostenere la battaglia contro due provvedimenti che, come dice Salvini, in questo momento sono una pura follia, considerando i problemi, a volte di sopravvivenza, che si trovano ad affrontare milioni di Italiani: dal caro bollette, rincari dei prezzi al consumo, agli stipendi tra i più bassi d’Europa».

«Ripresentare ora, da parte della sinistra, le due proposte di legge in questione costituisce un insulto anche a tutti i Molisani in difficoltà!»

«Se il Pd vuole la cannabis e lo ius scholae -continua Marone- attenda ancora qualche mese, lo metta nel suo programma elettorale e lo faccia votare alle elezioni politiche dell’anno prossimo. In questa legislatura non c’è spazio per tali provvedimenti, non con un Governo di emergenza nazionale nato per affrontare i problemi reali dei cittadini».