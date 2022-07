Superbonus, Occhionero (Italia Viva): «Bene azione del governo su cessione crediti»

ROMA. "Dopo aver posto l'attenzione sul tema nel corso dei giorni passati, giudico molto positivamente le nuove norme proposte dal Governo sul Superbonus. Aiuteranno il corretto funzionamento della misura e faciliteranno la vita delle imprese".

Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito dell'emendamento al decreto Aiuti sulla cessione dei crediti da Superbonus depositato dal Governo.

"Sono modifiche urgenti e necessarie che permetteranno al settore edile di superare velocemente le questioni burocratiche finora bloccate da troppi passaggi che le hanno ostacolate.

Come espresso già nelle scorse settimane, la misura è vitale per il Paese, ma ha bisogno della corretta attuazione per esprimere tutto il potenziale", conclude.