D'Erminio: «L'opposizione sbaglia due volte sulle assunzioni in Comune»

TERMOLI. Farà sicuramente discutere e non poco l’intervento a firma di Pino D’Erminio. Lui è un esponente della Rete della Sinistra, ma stavolta critica le prese di posizione dei gruppi consiliari di opposizione sulle recenti assunzioni avvenute in municipio, a suo dire nel dispaccio diffuso due giorni fa c’è stato un errore duplice da parte delle minoranze sul concorso che ha visto reperire due istruttrici legali.

«I consiglieri di opposizione del Comune di Termoli hanno emanato un comunicato in cui stigmatizzano le recenti assunzioni presso il Servizio legale comunale di due “istruttori direttivi legali” (cioè avvocati), con riferimento specifico all’assunzione della figlia di un importante esponente di maggioranza, il quale in passato ha ricoperto anche la carica di sindaco di Termoli. Il comunicato è doppiamente sbagliato, perché muove dei rilievi senza adeguato sostegno fattuale ed invece omette di criticare ciò che va fondatamente censurato.

Veniamo ai fatti. La Giunta, con delibera n. 8 del 18 febbraio 2022, ha adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale (Ptfp) 2022-2024, che è stato approvato dal Consiglio comunale il 12 maggio 2022, con delibera n. 22, unitamente al Bilancio di previsione finanziario (BPF) 2022-2024; il Ptfp è stato poi modificato, per quanto attiene al 2022 ed al 2023, con la delibera di Giunta n. 142 del 31 maggio 2022. Sia nella prima che nell’ultima versione del PTFP 2022-2024, è prevista l'assunzione di un solo istruttore direttivo legale, da effettuare nel 2022.

Fin qui tutto regolare, ma ecco che il Segretario Generale, nonché responsabile del Servizio legale, il 15 giugno 2022 ha firmato la determina dirigenziale n. 1308 con cui ha assunto due istruttori direttivi legali, nelle persone dei primi due della graduatoria, formata a seguito di un precedente bando pubblico. A stretto giro, alla determina 1308/2022 è seguita la n. 1388 del 27 giugno 2022, che ha preso atto della rinuncia al posto della seconda persona in graduatoria ed ha assunto in sua vece, a scorrimento, la terza classificata. È giunto il momento di “svelare” che al secondo ed al terzo posto in graduatoria si trovano due coniugi, rispettivamente genero e figlia dell’esponente di maggioranza di cui si è detto.

Le opposizioni lamentano che l’assunzione di costei «lascia spazio a legittimi dubbi di correttezza e trasparenza». Quali? Si vuole intendere che la graduatoria del concorso pubblico per istruttori direttivi legali è stata manipolata e che la commissione d’esame si è prestata a favoritismi? Sarebbe un fatto gravissimo, con precisi connotati penali, ma appunto perché tale non può essere evocato genericamente senza indicare quantomeno precisi indizi di reato, non solo all’opinione pubblica, ma specialmente alla Procura della Repubblica.

La seconda circostanza che, a dire delle opposizioni, «potrebbe essere causa di eventuale incompatibilità della terza classificata», starebbe nel fatto che questa «successivamente alla sua decisione di partecipare al concorso ha continuato a patrocinare cause contro il Comune». Embè? Per quale motivo un’avvocatessa che ha partecipato ad un concorso per una eventuale assunzione presso il Comune non dovrebbe svolgere la sua attività di libera professionista, anche contro il Comune, fintanto che non si concretizzi un rapporto lavorativo con il Comune medesimo?

Quello che a me pare strabiliante è che le opposizioni, mentre si perdono nelle critiche inconsistenti che ho riferite, mancano di inchiodare l’Amministrazione su una questione sostanziale, grande come una casa: la illegittimità per incompetenza delle due determine dirigenziali, la 1308 e la 1388, che prevedono l’assunzione di due istruttori direttivi legali, invece di uno, come stabilito dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Quando mai un dirigente comunale, quand’anche si tratti del Segretario Generale, può decidere di testa sua le assunzioni, contro i deliberati della Giunta e del Consiglio?

Le opposizioni non dovrebbero proporre una interpellanza urgente al Sindaco, come hanno annunciato. Non c’è proprio nulla da interpellare od interpretare, c’è semplicemente da pretendere l’annullamento da parte dello stesso Segretario Generale delle determine 1308 e 1388, e l’emanazione di una nuova determina che preveda l’assunzione presso il Servizio legale del primo nella graduatoria concorsuale. Qualora il Segretario Comunale non vi dovesse provvedere, dovrebbe farlo la Giunta. Se anche questa venisse meno ai suoi doveri, l’annullamento dovrebbe essere disposto dal Consiglio comunale. In mancanza di tutto ciò, non resterebbe che rivolgersi alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei conti».