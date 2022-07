Laboratorio Sanità 20/30 Campania, Toma: far nostro nuovo concetto di salute

NAPOLI. “Oggi abbiamo l’opportunità di riflettere e confrontarci sul futuro del Sistema sanitario nazionale in un momento strategico per il Paese”.

Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenendo questa mattina, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a “Laboratorio Sanità 20/30 Campania”, la due giorni in programma oggi e domani a Napoli, presso la Città della Scienza, su riforma dell’assistenza territoriale, telemedicina e teleassistenza a supporto dei nuovi percorsi clinici-assistenziali.

Il governatore ha sottolineato come quella attuale sia “una fase in cui occorre guardare in prospettiva a quello che possiamo costruire per il domani. Il Pnrr è, indubbiamente, un’occasione da sfruttare e i cospicui fondi a disposizione possono rappresentare una leva per ampliare la sfera del welfare nel nostro Paese. Dobbiamo far nostro un nuovo concetto di salute funzionale a superare gli stereotipi che troppo spesso caratterizzano il rapporto con i pazienti e le cure, ma anche in grado di intercettare l’idea stessa di benessere”.

“Cominciando – ha chiarito Toma - dai luoghi di cura, che non devono essere, necessariamente, gli ospedali. Vanno immaginate risposte che provengano dal territorio, a partire dal domicilio del paziente. Traguardi per i quali occorre un approccio multiprofessionale e interdisciplinare. Ecco perché dobbiamo scommettere sulla valorizzazione del ruolo del medico e delle professioni sanitarie, sull’utilizzo del digitale e sull’innovazione tecnologica”.

Galleria fotografica