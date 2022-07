Lega contro Toma, Marone: «Eutanasia della sanità pubblica molisana»

CAMPOBASSO. «Gli eventi che in questi giorni stanno accadendo al sistema sanitario regionale sono di una gravità inaudita».

Lo denuncia il coordinatore regionale della Lega in Molise, Michele Marone.

«Dopo il sostanziale smembramento degli ospedali di Termoli ed Isernia, si aggiunge la recente demedicalizzazione della postazione del 118 di via Montegrappa a Campobasso che a sua volta segue quella già operata sulle postazioni di Castelmauro e di Cerro al Volturno.

In un sistema sanitario in cui la risposta territoriale dell’emergenza-urgenza risulta affidata sostanzialmente al servizio del 118, si arriva addirittura a demedicalizzare il medesimo servizio; questa situazione non è tollerabile.

È noto che le scelte organizzative sono di competenza regionale. Le postazioni territoriali delle aree disagiate devono garantire l’adeguata funzionalità dei percorsi clinico-assistenziali così come prescritto dai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza).

È compito del Commissario alla Sanità garantire tale funzionalità, ma nella Regione Molise tutto questo non avviene.

A ciò si aggiunge l’ulteriore criticità che neanche la rete ospedaliera regionale riesce ad assicurare le quattro reti tempo-dipendenti: 1) quella dell’infarto (eccezion fatta per il Cardarelli di Campobasso) solo al 50% (vedi Termoli ed Isernia); 2) quella del politrauma necessita il trasferimento fuori regione; 3) quella dell’ictus emorragico pure necessita il trasferimento fuori regione; 4) anche il trasporto neonatale fuori regione.

Senza dire che dal 1° luglio scorso è cessato anche il servizio Usca per mancanza di fondi e ciò in un momento in cui i contagi per Covid stanno risalendo vertiginosamente.

In sostanza tutti noi cittadini Molisani rischiamo quotidianamente di non vedersi più assicurata la garanzia del sacrosanto diritto alla salute.

C’è bisogno di uno scatto di orgoglio da parte di tutte le forze politiche e sociali di questa regione affinché, senza distinzione alcuna di appartenenza, si facciano carico di tale situazione e provvedano ad una azione politica forte direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal canto nostro, come Lega Molise ci stiamo attivando con il nostro Segretario nazionale, Matteo Salvini, per rappresentare al Presidente Draghi la situazione drammatica della sanità molisana, evidenziando che il Molise è una delle venti regioni italiane e, in quanto tale, ha diritto a vedersi garantito il diritto alla salute come tutte le altre: i Molisani non sono da meno dei Lombardi, dei Veneti, degli Emiliani Romagnoli, piuttosto che dei Laziali, Campani o Siciliani.

Il Governo centrale deve prendere atto di tale stato di cose e deve assolutamente aiutarci, anche con provvedimenti straordinari di azzeramento del debito sanitario: la salute dei Molisani non può essere succube ed ostaggio della concezione ragionieristica dei cosiddetti “tavoli tecnici” del Mef».