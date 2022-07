Decreto legge "Aiuti", respinto ordine del giorno della Testamento

ROMA. "Il Governo e la maggioranza hanno respinto un mio ordine del giorno al Decreto Legge "Aiuti" che intendeva impegnare l'Esecutivo a prevedere dispositivi di protezione più efficaci per i conducenti di veicoli aziendali, garantendo loro interventi e soccorsi più tempestivi in caso di necessità. È l'ennesima dimostrazione che per "il Governo dei peggiori" la sicurezza e tutela dei lavoratori, anche di quelli, come i conducenti, che svolgono mansioni lavorative complesse e logoranti, non è una priorità.

A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati.

"A fronte, - continua la Portavoce - di un numero di decessi in costante aumento nel settore, è più che mai urgente intervenire sulla normativa vigente che risulta essere carente dal punto di vista della sicurezza perché limita gli obblighi del datore di lavoro alla semplice fornitura del pacchetto di medicazione e pronto soccorso, nonché alla assegnazione di un generico mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l’azienda in caso di necessità e attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale. Per questo continuerò a sollevare il tema affinché, come già avviene per molte categorie di lavoratori isolati, anche ai conducenti di veicoli aziendali sia finalmente consentito di lavorare in totale sicurezza" - conclude Testamento.