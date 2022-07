Governo, Occhionero (Italia Viva): Draghi ancora premier per il bene del Paese

ROMA. «Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei Grillini di far dimettere Mario Draghi da Presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale.

Chiediamo a Mario Draghi di tornare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia.

Vogliamo che Draghi guidi l’Italia almeno fino alle elezioni del 2023».

È questo il testo della petizione online lanciata da Italia Viva e dal suo leader Matteo Renzi, che fu l'artefice dell'arrivo dell'ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, nel febbraio 2021.

A commentare, condividendone contenuto e significato politico, è stata la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero.

"I mesi di Governo Draghi hanno ridato all'Italia prestigio internazionale e stanno consentendo la ripresa interna. Per questo, per il bene del Paese, chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi di continuare il suo impegno a Palazzo Chigi con una maggioranza anche diversa dalla attuale".

Così in una nota Giuseppina Occhionero, capogruppo in Commissione Difesa alla Camera di Italia Viva, riprende la petizione lanciata dal partito.

"In un momento di crisi su vari fronti, la soluzione migliore è continuare il lavoro già intrapreso dal governo Draghi. Non possiamo permettere che le decisioni di Conte e del Movimento 5 Stelle frenino decisioni fondamentali per la vita di cittadini e imprese: si vada avanti subito senza tentennamenti. Chiediamo al premier un sacrificio di responsabilità per tutti noi", conclude.