Lista Futuro Montefalcone: Difenderemo volontà popolare in ogni sede

MONTEFALCONE. «Difenderemo la vittoria elettorale conquistata nelle urne davanti al Tribunale amministrativo regionale, costituendoci in giudizio sul ricorso elettorale presentato dalla lista uscita sconfitta dalle urne. Gli elettori hanno assegnato a “Futuro Montefalcone” la legittimità ad amministrare la nostra comunità, come sancito dagli organi di verifica previsti dalla Legge. In una democrazia compiuta si prende atto del risultato e lo si accetta . Noi non ci stancheremo mai di ringraziare “ IL POPOLO SOVRANO” e lo facciamo rimboccandoci le maniche, lavorando con entusiasmo e passione nell’interesse di tutte e tutti.

Per questo, siamo già al lavoro mettendo in campo le nostre energie per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Abbiamo affrontato le urgenze relative alla Scuola dell’infanzia e alla guardia medica. Come sempre ,quando le Istituzioni dialogano, i problemi si risolvono.

Infatti, insieme, abbiamo trovato la soluzione sia per la sede della guardia medica sia la sede per la scuola dell’infanzia».