Centrodestra punta al voto, Marone: attendiamo Draghi, ma le urne sono opzione plausibile

TERMOLI. Se da un lato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, contesta l’iniziativa dei mille sindaci pro Draghi, anche il resto del centrodestra comincia a scalpitare per andare alle urne il prima possibile.

«Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano l'appello a un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale ad andare avanti imperterriti, condannando questa Nazione all'immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo. E mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori, rappresentanti di tutti i cittadini che amministrano (anche quelli che non li hanno votati e che la pensano diversamente) usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito. La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura», ha ribadito sui social la Meloni.

Intanto, in serata è stato diffuso il comunicato congiunto a firma di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. «Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, hanno avuto un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna.

I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica.

Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni.

Salvini e Berlusconi confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità.

I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini».

Abbiamo chiesto un commento al coordinatore regionale della Lega, Michele Marone.

«È evidente che a causa della recente condotta assunta dal M5S, tra le forze politiche di governo sia venuto meno quello spirito di unità, al di là delle rispettive appartenenze, che finora ha garantito la forza, la credibilità e l’autorevolezza del Governo Draghi.

Peraltro, altrettanto certo è che il senso di responsabilità della Lega impone di attendere le dichiarazioni del presidente Draghi e le conseguenti evoluzioni politiche e ciò sempre per il bene del Paese.

Ove non ci saranno più le condizioni, il voto anticipato restituirà finalmente la parola agli italiani, con la speranza della formazione di un Governo politico forte di centrodestra».