Occhionero (Italia Viva): la missione di Draghi in Algeria ci rammenta le urgenze del Paese

ROMA. A 48 ore dal redde rationem in Parlamento, il premier dimissionario, ma non dimissionato, Mario Draghi è volato in Algeria e la deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero mette in evidenza che questa missione ci rammenta le urgenze del Paese, come la crisi energetica.

"La petizione lanciata da Italia Viva per convincere Mario Draghi a rimanere al Governo ha superato le 85mila firme e si avvicina sempre di più all'obiettivo delle 100mila. Ce la stiamo mettendo tutta per il bene del Paese". Così Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, commenta in una nota la petizione lanciata dal partito. "Se in questi mesi l'Italia si è risollevata lo dobbiamo al Governo Draghi e al suo impegno, al quale non vogliamo rinunciare. La giornata di oggi, nonostante l'irresponsabilità di Conte mini l'operato del governo, sarà fondamentale con la missione in Algeria, che ci ricorda quali siano davvero le urgenze e le necessità del Paese. Basta polemiche, abbiamo bisogno di andare avanti con Draghi" conclude.