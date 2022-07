Lettera a Draghi oltre 50 sindaci del Molise hanno già sottoscritto

MOLISE. "Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza.

Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà.

Il Presidente Mario Draghi ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale.

Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio.

Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buone ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo.

Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni.

Queste forze, nel reciproco rispetto, hanno il dovere di portare in fondo il lavoro iniziato in un momento cruciale per la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Se non dovessero farlo si prenderebbero una responsabilità storica davanti all’Italia e all’Europa e davanti alle future generazioni.”

I firmatari del Molise:

Luigi Valente Vinchiaturo (CB)

Maria Antenucci Pesche (IS)

Michele Palmieri Busso (CB)

Giorgio Manes Montecilfone (cb)

Giovanni Marasca Lucito (CB)

Giuseppe Di Pilla Sant Agapito (is)

Marcello Toto, Pettoranello del Molise (Is)

Eliseo Castelli Casalciprano (Cb)

Remo Di Ianni , Cerro al Volturno (Is)

Annamaria Boccardo, San Biase (cb)

Saverio Nonno Fossalto (CB)

Felice Ianiro, Frosolone (Is)

Paolo Santachiara, Montenero val Cocchiara (is)

Simona Valente Campochiaro (CB)

Orazio Civetta Ripabottoni (cb)

Fabio Milano Roccasicura (IS)

Piero Castrataro Isernia

Alberto Florio S. Croce di Magliano (cb)

Angelo Miniello Mirabello Sannitico (Cb)

Rosario De Matteis S. Giuliano del Sannio ( CB)

Michele Nardacchione Cercepiccola (CB)

Antonio Tomassone Pietracatella (CB)

Candido Paglione Capracotta ( IS)

Paolo D'Anello Sepino ( Cb)

Carmine Ruscetta Bojano (CB)

Giovanni Di Matteo San Martino in Pensilis (cb)

Fabio Iuliano Guardiaregia ( CB)

Carmen Carfagna Pescopennatato (IS)

Nunzia Nucci S. Angelo del Pesco (Is)

Federica Cocozza Filignano (IS)

Mario Belotti Guglionesi (CB)

Michele Di Iorio Spinete ( CB)

Daniele Saia Agnone ( IS)

Vincenzo Di Cristofaro Pizzone (IS)

Sergio Sammartino Montenitro (CB)

Camillo Santilli Pietracupa ( CB)

Nicola Montagano Bonefro (CB)

Stefania Pedrazzi Morrone del Sannio (CB)

Paolo Manuele Civitacampomarano (CB)

Pasquale Colitti, Carpinone (IS)

Antonio Di Pasquo Pietrabbondante (Is)

Francesca Petrocelli Acquaviva d’Isernia (IS)

Nicola Scapillati Caspropignano (CB)

Pietro Testa Riccia (CB)

Paolo Cirulli Tavenna (CB)

Marisa Margiotta Castel San Vincenzo (Is)

Marco Giampaolo Ripalimosani (CB)

Antonio Cerio Ferrazzano ( CB)

Francesco Trolio Acquaviva Collecroci (CB)

Sabrina Lallitto Casacalenda (CB)

Anita Di Primo Belmonte del Sannio