Il ritorno di Timoteo Fabrizio in Consiglio

La seduta di Consiglio comunale

TERMOLI. È durata meno di mezz’ora la seduta odierna del Consiglio comunale di Termoli, presieduta da Annibale Ciarniello, che dopo un avvio difficoltoso a causa degli atavici problemi al sistema audio, con diversi consiglieri comunali presenti da remoto, ha infilato in sequenza i cinque argomenti all’ordine del giorno.

Senza nulla togliere alle questioni amministrative, l’attenzione era tutta rivolta al debutto sui banchi della Giunta del neo assessore Giulia Michela Antignani e la surroga in Consiglio comunale di Timoteo Fabrizio, vecchia conoscenza centrista ora nel gruppo dei Popolari per l’Italia.





Il sindaco Francesco Roberti ha illustrato l’ampliamento dell’esecutivo, intervento ripreso in diretta Facebook come il resto del Consiglio comunale da Termolionline, ma la surroga di Fabrizio è stata votata solo a maggioranza, con la non partecipazione al voto degli esponenti di opposizione presenti.

Subito dopo l’ingresso formale di Fabrizio in aula, il capogruppo Vincenzo Aufiero ha voluto ringraziare l’Antignani per l’operato svolto in Consiglio, così come ha salutato l’arrivo del nuovo componente di maggioranza.





Smaltita questa incombenza, la variazione di Bilancio, i due debiti da riconoscere dopo sentenze della magistratura e un atto urbanistico di portata esiziale sono stati archiviati in brevi battute.

