Sindaci si appellano a Draghi, Mele: un gesto totalmente sbagliato

COLLETORTO. Tanti sindaci chiedono al premier dimissionario Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi, in 50 sono quelli molisani.

Tra i sindaci che non la pensano come loro c’è il primo cittadino di Colletorto, Cosimo Damiano Mele: «Non condividiamo l’appello che alcuni Sindaci hanno promosso per sostenere la conferma di Draghi a Palazzo Chigi.

L’iniziativa, proposta secondo un’egida istituzionale, sottende al contrario una chiara volontà politica di parte. A ben vedere, invocare una sorta di “accanimento terapeutico” per mantenere in vita un governo paralizzato da veti e divisioni interne danneggia l’Italia e le stesse comunità locali. I sindaci, infatti, hanno bisogno di certezze e di un quadro istituzionale capace di sostenere gli sforzi inenarrabili a cui sono chiamati quotidianamente.

Quell’appello non è solo sbagliato ma per certi versi “contro natura” visto che la credibilità e la legittimazione dei sindaci nasce proprio dal consenso diretto che ciascuno di loro ha saputo conquistare. È giunta l’ora che anche a livello nazionale l’Italia possa finalmente confidare in un governo reso forte e autorevole dallo stesso consenso popolare».