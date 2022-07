Romagnuolo: Meloni premier per coerenza e lealtà verso gli italiani

CAMPOBASSO. «Credo che nessuno meglio della Meloni possa vantare oggi coerenza e lealtà verso gli italiani". È quanto dichiarato dal consigliere regionale Aida Romagnuolo. La caduta del Governo Draghi, ha continuato Romagnuolo, è l'epilogo naturale di una corrente di pensiero che ha tra i suoi protagonisti la gestione quasi personale della cosa pubblica, cioè ognuno in modo totalmente diverso l'uno dall'altro. Oggi, ha proseguito Romagnuolo, l'unico partito che ha vinto per la sua coerenza, serietà e lealtà, è Fratelli d'Italia grazie al suo leader Giorgia Meloni che ha saputo e previsto, sin dall'inizio dei tre governi fantocci, comprendere l'impossibilità e la contro natura di quelle aggregazioni. Anche in politica, ha ancora detto Romagnuolo, le donne, purtroppo, sono ancora in netta minoranza nonostante riescono con la loro sensibilità, a prevedere in anticipo gli eventi. Oggi, ha concluso Romagnuolo, la nostra Giorgia, unica donna Segretaria è riuscita a portare Fratelli d'Italia ad essere il primo partito in Italia, cosa questa impensabile per i tanti "maschietti" ancora oggi increduli che ciò si sarebbe verificato. Viva le donne».