Centrodestra replica all'Orlando furioso: «Uscite scomposte dettate da qualcosa a lui molto caro»

TERMOLI. In riferimento alle dichiarazioni dell’ex consigliere Mario Orlando, la maggioranza consiliare precisa che “II Servizio Viabilità dell’Ufficio Tecnico comunale, in merito alle questioni sollevate dall’ex consigliere sui new jersey posizionati sul lungomare nord, chiarisce che detti dispositivi sono stati adoperati per garantire con maggiore efficacia la funzionalità degli spazi antistanti la spiaggia ove si svolgeranno alcuni eventi programmati per i giorni 22-23 e 24 luglio nell’ambito del “Summer Festival” di RDS. Tuttavia, siccome l'ex consigliere Orlando parla di visione e di sviluppo di opere pubbliche che abbiano una ricaduta sul territorio comunale.

Orbene gli suggeriamo, considerato che lo stesso Orlando è un valente dipendente del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Molise, di sollecitare la struttura a cui appartiene per far redigere il progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Termoli visto che questa amministrazione si è spesa in tutti i tavoli ministeriali sia per concedere una adeguata area, sia per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione della stessa. Inoltre, visto che ha tanto tempo libero da impiegare per il bene di Termoli, ci auguriamo che tali risorse non finiscano ad altre regioni per i ritardi maturati; medesimo suggerimento lo rivolgiamo per la nuova caserma della Guardia di Finanza di Termoli.

Comprendiamo le motivazioni che spingono Mario Orlando a queste uscite scomposte, soprattutto dopo che questa amministrazione ha revocato il Project financing sul cimitero, argomento tanto caro a lui e meno ai Termolesi a causa del costo smisurato dei loculi. Certi del suo impegno, gli auguriamo buon lavoro”.