Attacco frontale dem a Roberti: «Fa poco da sindaco inseguendo la Regione»

TERMOLI. Il botta e risposta al vetriolo che abbiamo pubblicato domenica scorsa, con le accuse di Mario Orlando, vicesegretario del circolo dem adriatico, e la replica della maggioranza di centrodestra, hanno scatenato la reazione uguale e contraria, secondo i principi della fisica, anche superiore, se vogliamo dirla tutta. Per Orlando, il cui verbo è condiviso dal circolo Pd, il sindaco Francesco Roberti poco si occupa della città, stretto tra l’incarico di presidente della Provincia e la rincorsa alla candidatura da Governatore del Molise.

«Avrei voluto evitare di replicare al sindaco Roberti, ma valutati i toni e le affermazioni fuori luogo della nota di tre giorni fa, non ho scelta e mi sento obbligato ancora una volta a rispondere. Intanto il sindaco vorrà perdonare la mia malafede, ma francamente reputo poco credibile che i New Jersey bianchi e rossi siano stati posizionati sul bordo interno della rotatoria del lungomare Nord per agevolare le attività del festival di Rds. Questo perché la spiaggia libera su cui si svolge l’evento è distante e poi perché i bidoni sono stati messi, guarda caso, subito dopo che mi ero permesso di far notare che il parcheggio selvaggio nella zona è intollerabile per un paese civile. Al riguardo, seguito nell’invitare il sindaco a voler promuovere una vera azione di controllo da parte della polizia municipale per arginare questo malcostume oramai consolidato.

Venendo poi alle richieste fuori luogo rivolte al sottoscritto in quanto dipendente del provveditorato alle opere pubbliche, mi permetto di ricordare che io, a differenza del sindaco che può decidere direttamente delle questioni di cui si occupa, non posso fare altrettanto per ovvie ragioni che non sto qui a spiegare e che Roberti dovrebbe ben conoscere dato che nella vita extra politica è un insegnante e sa bene che nel suo ruolo non può prendere decisioni che di norma spettano nel suo caso al dirigente scolastico e non al semplice professore.

Tuttavia, prendo atto dell’invito rivoltomi, rassicurando il sindaco che, nei limiti del possibile, farò ciò che sia utile per il bene della città.

Spero che anche Roberti faccia qualcosa di buono per la città e, mosso dallo stesso spirito con cui mi rivolge spesso risposte piccate, decida finalmente di fare qualcosa di importante nel tempo che gli resta come amministratore di Termoli.

Questo perché, al di là dei proclami (vedi questione del cimitero di cui afferma di aver revocato il progetto di finanza ma non è dato sapere con quale atto e soprattutto per quali ragioni), non è che si sia visto granché.

In merito alla questione cimitero, preciso che è vero che ho sempre avuto interesse a che i numerosi problemi della struttura cimiteriale vengano risolti e, con la scorsa amministrazione, ho anche contribuito a trovare una qualche soluzione; invece stiamo tutti aspettando di capire quali siano le ricette dell’amministrazione Roberti per dare al cimitero di Termoli un aspetto quantomeno dignitoso.

Ma forse il nostro sindaco è talmente assorbito dai suoi impegni come Presidente della Provincia e come aspirante candidato alla presidenza della Regione, che non ha tempo per la nostra Termoli: lo trova invece per offendere (e non è la prima volta che la sua comunicazione da istituzionale scivola sul personale!) o per vedere sempre malafede quando qualcuno gli fa notare le evidenti lacune della sua amministrazione. Fatto sta che a meno di due anni dalla fine del mandato, ancora deve farci capire cosa vuole fare della città.

Detto questo, ritenendo di aver chiarito quanto dovuto, invito nuovamente il nostro sindaco a concentrarsi di più sui problemi della città senza reagire in modo impetuoso (e scomposto) ogni qualvolta lo si tocca evidentemente su note per lui dolenti».