Elezioni politiche, Azione pronta anche in Molise

CAMPOBASSO. Si è riunita la Direzione Regionale di Azione con la presenza dei membri de Direttivo, oltre ai Segretari provinciali e quello regionale, in vista della prossima campagna elettorale per le imminenti elezioni politiche.

«Si resta in attesa delle determinazioni che verranno fuori dai frenetici incontri che gli esponenti nazionali del partito, ma soprattutto Carlo Calenda, sta tenendo in questi giorni convulsi; in ogni caso i dirigenti regionali molisani di Azione sono pronti ad affrontare la sfida delle elezioni con entusiasmo e convinzione per la proposta politica ed il programma elettorale già offerto agli elettori.

Per le candidature alla Camera e al Senato ci si sta orientando su personalità di comprovata competenza ed esperienza politica, amministrativa e manageriale per consentire agli elettori molisani di poter scegliere all’insegna del concreto e qualificato cambiamento; a tal proposito la segreteria regionale rinnova l’invito ad amministratori locali, professionisti e personalità della società civile a partecipare attivamente ad un rinnovamento serio della politica iscrivendosi ad Azione.

Ovviamente, le scelte e le decisioni della direzione regionale del partito saranno frutto anche delle alleanze politiche e di coalizione che si verranno a determinare nei prossimi giorni».

A renderlo noto il segretario regionale Luigi Valente.