Toma non molla: «Vorrei si esaltasse l'azione amministrativa che abbiamo svolto sul territorio»

L'intervista a Donato Toma

CAMPOBASSO. Intervistato dal collega e direttore di Teleregione Molise Pierluigi Boragine davanti al Consiglio regionale, il governatore Donato Toma dà una visione completamente differente della gestione amministrativa dell'ultimo quadriennio e mezzo, rivendicando tanti risultati, soprattutto sull'attrattività del Molise, sul dossier Gigafactory e sulla programmazione dei vari asset comunitari, sciorinando numeri e cifre sui fondi che atterrerebbero o atterreranno nel Molise.

Certo, non si esprime sul nervo scoperto della sanità, di cui è anche commissario ad acta, così come non entra nelle beghe di partito pre-elettorali.

Vorrebbe, tuttavia, che venisse valorizzato il lavoro fatto, soprattutto dal centrodestra.