Antonio Federico (M5S): «Non sarò candidato alle prossime elezioni politiche»

CAMPOBASSO. Duro e puro, il Movimento 5 Stelle vira verso le origini e se il presidente Giuseppe Conte ormai chiude la porta al Pd, coi dem che guardano molto più al centro, nel Molise il deputato uscente Antonio Federico, già consigliere regionale nel mandato da Governatore di Paolo di Laura Frattura (all'opposizione, ovviamente) dichiara di tirarsi fuori dalla mischia, in ossequio al dettato sul secondo mandato.

«Non sarò candidato alle prossime elezioni politiche.

La regola del Movimento 5 Stelle sul tetto dei due mandati è una regola che conosco da più di dieci anni, dalla prima volta che decisi di candidarmi.

Una regola che ho spesso ricordato anche a chi in questi mesi chiedeva del mio futuro.

Una regola che ho sempre condiviso e che per me resta baluardo, non mero principio astratto ma qualcosa che rende concreta la coerenza.

In questi anni ho avuto tanto dal Movimento 5 Stelle, ma ho anche dato altrettanto. Sono stato tra i primi a crederci in Molise e il primo a metterci la faccia quando avevamo percentuali prossime allo zero.

Ho vissuto tutte le stagioni del Movimento, sempre dalla stessa parte, nel bene e nel male. Nelle difficoltà e nell'esaltazione. Con responsabilità e determinazione. Sempre.

Naturalmente il mio impegno politico non finisce qui e da coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle per il Molise darò il mio contributo a presentare le liste, preparare la prossima campagna elettorale e riorganizzare il movimento sul territorio.

Grazie per il sostegno ricevuto finora e andiamo avanti che il lavoro da fare è ancora tantissimo.

Io ci sono, come il primo giorno!»