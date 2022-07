Conte: «Legalità, ambiente e giustizia sociale», il "campo giusto" del M5S aperto alla società civile

TERMOLI. Perimetro pentastellato definito, si riparte dall’antico, dalla regola ferrea dei due mandati e dalla rottamazione di alleati che hanno mostrato il volto meno piacevole agli occhi dei grillini.

L’annuncio fatto dal deputato molisano Antonio Federico sulla sua non ricandidatura, nella logica delle regole interne, avendo maturato esperienze in seno al Consiglio regionale prima e alla Camera poi, è stato corroborato dall’intervento del presidente e capo politico Giuseppe Conte, che chiude con la ceralacca la possibilità di un riavvicinamento con la galassia dem.

«Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali.

Il mio pensiero è oggi rivolto a tutti coloro che nel corso dei due mandati hanno lottato contro tutto e tutti per vincere le battaglie del M5S. Sono partiti dai banchetti nelle loro città per chiedere giustizia sociale, legalità, tutela ambientale. Hanno sopportato sacrifici e subito attacchi e offese di ogni tipo per portare a termine gli impegni assunti con i cittadini: il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione, il decreto dignità, il superbonus che abbatte l'inquinamento e rilancia l'economia, il taglio dei parlamentari e dei privilegi della politica. E tante altre misure.

Lasciando il seggio non potranno più fregiarsi del titolo formale di “onorevoli”.

Ma per noi, per la parte sana del Paese, saranno più che “onorevoli”. Stanno compiendo una rivoluzione che nessuna forza politica ha mai avuto il coraggio neppure di pensare. Stanno dicendo che per fare politica non serve necessariamente una poltrona. Stanno dicendo che la politica è dappertutto. Ovunque ci siano le urgenze e i bisogni dei cittadini, soprattutto di quelli che non hanno privilegi, che non sono affiliati alle cordate politiche e ai potentati economici.

Il patrimonio di competenze ed esperienze con loro maturate non andrà disperso. Continueranno a portare avanti, insieme a noi, le battaglie del Movimento. Abbiamo bisogno della loro esperienza, della loro competenza, della loro inguaribile passione.

Ora avanti, tutti insieme: ci aspetta una campagna elettorale molto dura.

Ci hanno spinto fuori dal Palazzo. E lo hanno fatto con astuzia, tentando pure di attribuircene la colpa.

Avanti tutti insieme per continuare a cambiare l'Italia. I cittadini onesti, i cittadini invisibili hanno ancora bisogno di noi».

Poi, stamani, nuovo post pubblicato da Conte, che divulga i contenuti di una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, dove mette in evidenza come legalità, ambiente, giustizia sociale rappresentano il campo giusto del Movimento 5 Stelle, aperto alla società civile.