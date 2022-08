«In Molise il Movimento 5 Stelle è più che mai pronto alla sfida»

TERMOLI. «La politica italiana è meravigliosa. Meravigliosa perché il tempo “non insegna nulla”. Le esperienze degli altri, belle brutte, non lasciano segni, non insegnano nulla. Oggi parliamo della morte del M5S, ma cosa è la morte? che ferite lascia un evento così importante della vita? Forse nulla forse tanto tanto. Eravamo consapevoli che se avessimo occupato le stanze del potere, inevitabilmente potevamo bruciarci, soccombere al: potere logora chi non ce l'ha" e no! È il contrario, ma Nessuno lo comprende». Riflessioni del portavoce comunale del Movimento 5 Stelle, Nicolino Di Michele, che sollecitato ha più riprese a intervenire sulla crisi politica nazionale e il voto imminente, appena sciolta la riserva “di mandato” e delle alleanze da parte del capo politico, il presidente Giuseppe Conte, ha rotto il silenzio che perdurava da alcune settimane.

«Oggi abbiamo questa possibilità, tanti temi, tante storie da raccontare, tante aspettative nostre e dei cittadini, tante cose fatte, tante da fare. Non ci arrenderemo mai. Conte, la sua esperienza, la sua capacità di riflessione e di risoluzione quanto mai unica nel panorama politico non solo italiano ma europeo, saprà traghettare questo nuovo movimento, ove la regola dei 2 mandati non è sepolta, verso una politica sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Cittadini delusi dai personaggi che hanno contrassegnato quest'epoca buia e piena di incognite. Un uomo mai solo al comando che ha un solo obiettivo: il benessere dei cittadini. Noi nel nostro piccolo continueremo a professare i valori autentici del movimento, quelli della prima ora ma soprattutto temi che raccolgono le sfide importanti e fondamentali per il futuro. In Molise il M5S è più che mai pronto alla sfida ed in questi giorni, partita la macchina dell'organizzazione stiamo raccogliendo idee e proposte per le nuove brevissime scadenze. IL M5S è vivo, viva il Movimento Cinque Stelle».