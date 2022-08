Sicurezza, Lega: 30mila euro in Molise per contrasto alle truffe sugli anziani

CAMPOBASSO. "Il ministero dell'Interno ha destinato al Molise oltre 30mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Campobasso andrà un contributo di 16.083,75 euro e a Isernia di 15.449,47 euro. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta".

A riferirlo, in una nota, il segretario della Lega in Molise, Michele Marone.