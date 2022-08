Italia Viva sfugge al compromesso, Occhionero: «Con Renzi il terzo polo siamo noi»

TERMOLI. «Ci propongono seggi, rischiamo per un ideale». Matteo Renzi respinge la corte a Italia Viva dal campo larghino guidato dal front-runner Enrico Letta.

Diritti di tribuna o no, l’ex premier non starà certo in panchina e come lui anche il resto del gruppo dirigente, pronti a ingaggiare una battaglia durissima, probabilmente di identità e sopravvivenza, ma fuori da una ammucchiata centro-dem-radicale, che tuttavia sarà anche difficile da assemblare.

Abbiamo interpellato l’esponente di maggior spicco di Italia Viva nel Molise, la deputata uscente Giuseppina Occhionero, che subito risponde con un concetto chiaro: «E’ l’ora della serietà».

«Siamo convinti che noi siamo il terzo polo, quello alternativo agli schieramenti di destra e sinistra, agli estremismi e alle radicalizzazioni. Abbiamo una proposta politica coerente col perimetro d'azione del governo Draghi e crediamo di poter dare una risposta politica e non populista a tutti gli elettori delusi che non si vedono rappresentati dagli schieramenti che si sono delineati. È l'occasione, per tutti gli elettori italiani, di votare con la testa per un progetto di coerenza e libertà. Libertà di poter portare un’offerta politica lontana dalle logiche individualiste, no agli slogan ma sì alla competenza. Basta con gli slogan che solleticano le pulsioni più estremiste.

Basta con l'assistenzialismo e con risorse distribuite a pioggia che aumentano solo il debito pubblico senza costruire sviluppo. Piuttosto dobbiamo ridurre strutturalmente le tasse a famiglie e imprese. Nel corso della prossima legislatura è possibile avere un margine di 15-20 miliardi di euro a disposizione per ridurre le tasse. Innanzitutto, con le risorse derivanti dalla lotta all’evasione realizzata nel decennio scorso dal governo Renzi con l'introduzione della digitalizzazione e non con nuove tassazioni. Basta promesse mirabolanti. Basta retorica. È l'ora della serietà e del coraggio. Il coraggio di correre anche da soli a scapito dei seggi sicuri. Lo ribadisco, è giunta l’ora della serietà».