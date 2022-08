Movimento 5 Stelle si riorganizza in Molise, Conte in diretta con l'assemblea a Termoli

TERMOLI. "Il Movimento 5 Stelle è più vivo che mai". Con questo messaggio il deputato uscente Antonio Federico ha coinvolto decine e decine di attivisti, eletti e portavoce ai vari livelli, ieri sera nella sala de "La Vida" a Termoli, in via dei Palissandri.

Assieme a lui, i consiglieri regionali Andrea Greco, Vittorio Nola, Patrizia Manzo, Valerio Fontana, oltre ai consiglieri comunali di Termoli, Nick Di Michele, Antonio Bovio, Daniela Decaro e tanti altri esponenti, come Matteo Fallica, Gianluca Monturano, per dirne alcuni. Un incontro di ripartenza, che capita nel momento delle autocandidature, ma anche in una fase di piena riorganizzazione dopo scissioni e abbandoni, che hanno portato la delegazione di Camera e Senato a iniziare la legislatura in 232 e finirla in 97.

Chicca della serata, il collegamento in diretta del presidente Giuseppe Conte, ha mostrato vicinanza e voglia di dare stimoli ai territori per poter ripartire e essere pronti nel migliore dei modi per le prossime elezioni politiche.

