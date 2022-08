Calenda & Letta, divorzio all'Annunziata

TERMOLI. Divorzio all’Annunziata, quello di Carlo Calenda e la sua Azione dal campo larghino di Enrico Letta, front-runner dem. La anchorwoman di Rai Tre ha fatto così il colpaccio, ma la sinistra si trova col cerino in mano, adesso. Il gioco a elastico è finito male, tentando di coprire tutti gli angoli con una coperta corta, visibilmente striminzita al centro oramai.

Ci vengono in mente i Promessi Sposi, Renzi (Matteo) e Lucia (Annunziata), solo per gioco di parole, sia chiaro.

Quel matrimonio non s’ha da fare più e chissà che ora a goderne non sarà il nobile a 5 Stelle, Giuseppe Conte.

«Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd – le parole di Calenda, pensiero e Azione, durante mezz’ora in +, quel + che viene meno con Europa, pare e che costringerebbe l’erede di Collodi (ma chi è il Pinocchio in questa quasi farsa?) a trovare metodi e strumenti per supportare la sua discesa in campo.

«Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza - continua Calenda - alla vigilia di queste elezioni ho intrapreso un negoziato col Pd, non ho mai voluto distruggere il Pd, con Letta abbiamo iniziato un negoziato per costruire una alternativa di governo».

Poi come Ettore Fieramosca e i prodi di Barletta, arriva l’incrocio delle lame social, con Enrico che dice: «Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia» e Calenda (Greca ma non troppo) che risponde: «No Enrico. In verità eri tu. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a discutere».

(Fonte dichiarazioni Calenda dalla Annunziata Ansa.it).