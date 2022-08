Sanità, «Basso Molise sotto attacco da tempo»

TERMOLI. Al consigliere regionale Andrea Greco, a margine dell’incontro a “La Vida”, abbiamo chiesto un giudizio rispetto alla guerra aperta dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, partendo dalla sanità, verso la Regione Molise, col primo cittadino che a chiare lettere dice di non chiedere i voti per chi non dimostra di amare Termoli. «Io credo che più che di ultime novità parlerei di un generale atteggiamento che ormai va avanti da quattro anni e mezzo e che vede il basso Molise, esattamente come l’alto Molise, soccombere sotto i colpi di scure del nullismo politico, parliamoci francamente.

Roberti semplicemente manifesta un distacco da questa politica che poi è della sua stessa corrente.

Non fa che riconoscere l’assoluto nulla che c’è nel centrodestra. Mentre sono tutti distratti per la campagna elettorale a cercare seggi bloccati, a cercare posti al sole romani, i problemi dei molisani non accennano a diminuire. Anzi, il basso Molise, in questo momento è proprio quando soffre di più dal punto di vista sanitario. Questo perché la popolazione triplica con servizi che diminuiscono perché il personale deve scontare dei periodi di ferie obbligatori che devono fare. Quindi la già precaria situazione dei nostri nosocomi viene aggravata ancora di più da questa circostanza. E il basso Molise è oggettivamente sotto attacco, la sanità pubblica del basso Molise è oggettivamente sotto attacco».