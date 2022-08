M5S accetta la candidatura di Nick Di Michele, in gara alle parlamentarie del 16 agosto

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la mail di accettazione dell'autocandidatura di Nick Di Michele alle cosiddette parlamentarie del Movimento 5 Stelle, in programma martedì 16 agosto.

Dopo aver preso parte all'assemblea regionale del M5S di Termoli, risalendo a Parma, dove dirige il corpo di Polizia penitenziaria in uno degli istituti più delicati del Paese, Nicolino Di Michele, storico volto pentastellato ha deciso di provare a mettersi a disposizione, tentando un salto, dal ruolo di portavoce comunale, che lo vede protagonista della scena politica termolese e bassomolisana dal lontano 2014, quando si candidò sindaco per la prima volta.

A due terzi del secondo mandato Nick, come lo chiamano amici, attivisti, colleghi, ci mette ancora una volta la faccia per risollevare le sorti di un M5S che ha subito scissioni nei ranghi e scossoni nelle alleanze a geometria variabile di quest’ultimo lustro mancato.

«Il Movimento 5 Stelle, come tanti soggetti politici commette errori, errori gravi, meno gravi, errori di gioventù e di troppa coerenza. Chi conosce la politica sa bene che il minuto di oggi, la sicurezza di oggi, domani potrà non esistere. Noi siamo consapevoli e consci di tutto ciò, ma le nostre regole anche se a volte ci penalizzano restano baluardo di coerenza. Il 25 settembre, data che potrebbe essere uno spartiacque importante per la vita della nostra Italia, potrebbe vedermi in prima linea, uso il condizionale perché c'è lo step delle parlamentari da superare. Dicevo, porrebbe portarmi a confrontarmi con i maggiorenti degli altri partiti per un seggio in parlamento.

Dal 2010, orgogliosamente porto con me il simbolo del M5S e con tanta disponibilità e umiltà porterò la voce dei Molisani, di tutti i molisani, se lo vorranno, nei luoghi ove si decidono le sorti di tutti i cittadini italiani. Non sarò solo perché chi ha combattuto in questi anni con me sarà al mio fianco, sempre, con loro e con tutti gli abitanti di questa splendida terra, faremo valere le ragioni di chi non si arrende mai nonostante le avversità. Possiamo farcela tutti insieme, non sarò un semplice rappresentante ma un custode dei valori veri, dell'appartenenza ad una terra ricca di cultura, tradizioni, ambiente ma soprattutto valori legati ai giovani che ovunque vanno danno lustro a sé stessi, alle loro famiglie e al Molise. Ed è questo l'obiettivo, non vederli più fuggire via, dare loro l'opportunità di restare e far rifiorire questo meraviglioso lembo di terra che quando lo attraversi, da Venafro a Termoli e dai più piccoli borghi alle città più grandi ti fa sempre emozionare. Una terra che per anni ha subito le scorribande di egoismi e cecità politica, una terra, che racchiude lo scrigno della montagna e i preziosi colori del mare, ma che nessuno, mai, ha saputo valorizzare.

Questo è il nostro compito, difficile ma entusiasmante, forte e dolce allo stesso tempo, perché l'amore dei Molisani è sconfinato. Chi arriva in Molise piange due volte: quando arriva e quando va via, perché noi siamo nell'intimo gentili e buoni padroni di casa, accoglienti e risoluti. Abbiamo bisogno di tutti perché tutti siano protagonisti di questa stupenda corsa verso il cambiamento. Crediamoci insieme».

Il verbo di Nick Di Michele, che colonna del M5S da sempre non ha seguito gli esempi Casalino e Di Battista.