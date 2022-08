Elezioni politiche e sistema elettorale, D'Alimonte analizza gli scenari italiani

Elezioni e Rosatellum: intervista al professor Roberto D'Alimonte

TERMOLI. Quali sono le prospettive alla luce del vigente sistema elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre?

È quanto cercherà di mettere a fuoco l'incontro odierno che vedrà a confronto i 4 principali partiti (secondo i sondaggi) col professor Roberto D'Alimonte, esperto proprio di materia elettorale e politologo nazionale di chiara fama. Sarà lui l'ospite d'onore della manifestazione organizzata dalle 17.30 in sala consiliare, a Termoli, moderata dal direttore di Termolionline Emanuele Bracone, che vedrà la partecipazione dei coordinatori regionali di M5S (Antonio Federico), Lega (Michele Marone), Partito Democratico (Vittorino Facciolla) e col dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta.

Previsti i saluti del sindaco di Termoli e presidente della Provincia, Francesco Roberti, nonché del sindaco di Montecuilfone in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni "Basso Biferno" Giorgio Manes, che hanno tirato le fila della manifestazione. Si preannuncia anche una folta partecipazione di esponenti politici molisani e amministratori. D'altronde l'occasione è ghiotta, a breve dovranno plasmarsi le liste in lizza il 25 settembre e D'Alimonte rappresenta uno dei massimi esperti del campo nazionale. Proprio a lui abbiamo chiesto, in una intervista, cosa pensa sugli attuali scenari e anche di rivolgere un messaggio ai lettori, rispetto al dibattito odierno, che Termolionline trasmetterà in diretta Facebook.

L'abbiamo raggiunto nella sua casa di campagna a Guglionesi, che frequenta nel periodo estivo, lui che di Guglionesi è originario ed è sempre rimasto legato al Molise e alle sue radici territoriali.

Galleria fotografica