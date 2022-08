Prima il simbolo, poi le firme: Unione Popolare in piazza a Termoli

TERMOLI. «Con il deposito del simbolo di Unione Popolare con De Magistris abbiamo fatto un ulteriore passo verso la presentazione della nostra lista unitaria contro la guerra e con un programma autenticamente di sinistra e ambientalista.

In tutta Italia si moltiplicano i banchetti di raccolta firme grazie all'impegno e al lavoro volontario di compagne e compagni che stanno sacrificando le ferie, un esempio di politica pulita e dal basso.

L'eccezionale mobilitazione in corso è la migliore risposta alla discriminazione antidemocratica che stiamo subendo e che ci ha costretto a chiudere le liste in pochi giorni per poter avviare la raccolta firme. Chiediamo a tutte le cittadine e i cittadini una firma per la pace e la democrazia.

Abbiamo il dovere di farcela perché bisogna portare in parlamento una forza autonoma che porti avanti la lotta per la pace, il disarmo, il lavoro, l'ambiente, l'attuazione della Costituzione».

Lo annuncia Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, del coordinamento Unione Popolare con De Magistris.

Si potrà firmare per la presentazione della lista "Unione Popolare" con De Magistris, oltre che presso il Comune, anche nei banchetti lungo il corso Nazionale. I banchetti con i militanti dell'Unione Popolare con De Magistris che raccoglieranno le firme necessarie e utili per la presentazione della lista alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022 si terranno martedì 16 agosto e giovedì 18 agosto dalle ore 18 alle 21 in Corso Nazionale-Angolo Via Adriatica.