Il Movimento 5 Stelle sceglie i suoi candidati, in gara quattro esponenti del basso Molise

TERMOLI. Partita alle 10 la consultazione online che sceglierà i candidati del Movimento 5 Stelle nel Molise, alle cosiddette Parlamentarie.

Un Movimento rinnovato nelle scelte e nelle persone, dopo recenti scissioni e la blindatura della regola del doppio mandato.

Fino alle 22 gli iscritti pentastellati sono chiamati a decidere i candidati in lizza alle elezioni politiche dl 25 settembre, e questo coinvolge anche il Molise.

Alle Parlamentarie grilline partecipano 16 auto-candidati, sei per il Senato (non cinque come abbiamo riferito domenica sera) e dieci alla Camera dei deputati.

Ottavio Balducci, Maria Del Mirto, Augusta Di Giorgi, Nicola Di Placido, Claudio Paolone, Pietro Terzano sono in gara per il Senato; alla Camera dei Deputati concorrono Annamaria Belmonte, Pasquale Casmirro, Nicolino Di Michele, Riccardo Di Palma, Rossana Evangelista, Nicolangelo Giampaolo, Giuseppe Iuliana Lemma, Iliana Onesti, Leonardo Varone, Ezio Zara.

Del basso Molise sono Augusta Di Giorgi, Pietro Terzano, Ezio Zara e Nick di Michele.