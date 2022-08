Enrico Letta lancia Caterina Cerroni capolista dem alla Camera nel Molise

CAMPOBASSO. Caterina Cerroni è la capolista alla Camera dei Deputati in Molise. Ha così strappato la candidatura al segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, che ora dovrà competere al Senato, dove era stata indirizzata nell'uninominale in precedenza la stessa Cerroni.

A darne notizia e così confortare le indiscrezioni di questa mattina è stato proprio il leader del Pd, Enrico Letta: «Scegliere cinque giovani capilista del Partito Democratico per una legislatura in cui metteremo i giovani al centro delle politiche del lavoro e dell’istruzione. Per evitare che i giovani italiani continuino ad andarsene: Rachele Scarpa, Raffaele La Regina, Marco Sarracino, Caterina Cerroni, Silvia Roggiani».

