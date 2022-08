"Unione Popolare con De Magistris" a caccia di firme in centro

TERMOLI. Settimana di Ferragosto con impegno politico a Termoli. Si firma per la presentazione della lista "Unione Popolare" con De Magistris, oltre che presso il Comune, anche nei banchetti lungo il corso Nazionale.





I banchetti con i militanti dell'Unione Popolare con De Magistris stasera in centro, con Pasquale Sisto e Marcella Stumpo, oltre ad altri attivisti, dalle 18 alle 21, in Corso Nazionale-Angolo via Adriatica.

Si replica anche dopodomani, giovedì 18 agosto.

