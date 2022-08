Tendenze social nel voto e candidati in naftalina

TERMOLI. Pd pronto a definire le liste (o definite), Movimento 5 Stelle in attesa di conoscere i risultati delle Parlamentarie, Unione Popolare già in campo con candidati e raccolta firme. Mancano all'appello il polo centrista e il centrodestra, che sin qui ha incassato le disponibilità di parlamentari uscenti, vedi Annaelsa Tartaglione, di esponenti di partiti per Lega e Fratelli d'Italia, come gli avvocati Michele Marone per i salviniani e Costanzo Della Porta, ma anche Filoteo Di Sandro, Aida Romagnuolo e Luciano Paduano, per la Meloni. Una coalizione che sta vivendo un quasi costante bombardamento mediatico dal frontre antagonista, forse non scevro da dichiarazioni troppo bellicose, vedi giudici etc. e in ogni caso è il ricorso storico che si manifesta.

"Giocando" con l'umore dei lettori, abbiamo rilevato una propensione al voto, nelle opinioni raccolte e qui vediamo come lo zoccolo duro del Movimento 5 Stelle regge, secondo solo a Fratelli d'Italia, competitivo anche il Pd, mentre Forza Italia e Lega hanno avuto pochi click in rapporto al totale di coloro che hanno aderito alla nostra richiesta su come si sarebbero orientati il prossimo 25 settembre. Interessante la quota "nascosta" per così dire, quella degli Altri, perché potrebbe svelare anche un appeal centrista a due cifre. Ma ribadiamo, è solo il solleticare del trend generale, senza quel rigore scientifico che i sondaggisti si accreditano, ma pur sempre tendenza è.

