Elezioni del 25 settembre, pronta la squadra del Pd

TERMOLI. Il partito democratico è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni del 25 settembre.

Ecco le parole del segretario regionale Vittorino Facciolla.

«Ecco la nostra squadra, quella che parteciperà alle elezioni del prossimo 25 settembre:

- al Senato Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere.

- alla Camera Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni ed io.

Sono stati giorni faticosi ma grazie al grande senso di responsabilità e di partecipazione abbiamo un’ottima squadra.

Sono enormemente felice di proporre la candidatura di tre donne su cinque posizioni disponibili.

Tre donne capolista, tre professioniste molto conosciute e stimate oltre a Giuseppe Cecere che per la sua storia professionale e personale è conosciuto e stimato in tutto il Molise.

Questa squadra è un chiaro segnale di compattezza del Pd e di fiducia, crediamo infatti che non bisogna cedere il fianco alla rassegnazione o assuefarsi alla narrazione di un centro destra già vincente, noi per primi non diamo per persi i collegi del Molise.

Ed ora buon lavoro a tutti!».