Capolista alla Camera nel terzo polo, Occhionero: «Entusiasmante viaggio politico»

TERMOLI. Di candidature del basso Molise abbiamo parlato oggi stesso, ma ne arriva una e non di seconda mano... per così dire, ma in prima posizione, al collegio plurinominale della Camera dei Deputati. È quella della deputata uscente di Italia Viva Giuseppina Occhionero.

«Sono lieta di iniziare un nuovo, entusiasmante viaggio politico», ha riferito la parlamentare molisana.

«Il progetto che stiamo lanciando è ambizioso: vogliamo creare il Terzo polo, una alternativa credibile e coerente all’attuale offerta politica, troppo spesso polarizzata, antiquata e lontana dai problemi reali e dalle esigenze dei cittadini. Le nostre priorità, infatti, guardano con attenzione alla spirale del rialzo dei prezzi, al mondo del lavoro, e alle tasse.

Sono onorata di poter rappresentare il Molise in questo progetto con la candidatura nella lista Italia Viva/Azione.

Grazie a tutti coloro che danno fiducia al percorso che abbiamo intrapreso e che continuano a credere in me. Ora è il momento di guardare avanti con coraggio, insieme».