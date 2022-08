"In collegio", Molise terreno di conquista anche nel centrodestra?

TERMOLI. Molise torna a essere terreno di conquista? La riduzione del numero dei parlamentari introdotta nella legislatura al crepuscolo ha non solo diminuito i collegi da 5 a 4, ma anche ridisegnato il peso specifico rispetto agli equilibri nazionali.

Chiaro che un territorio così “minuto” sia ostaggio delle scelte delle varie leadership.

Come avvenuto nel Pd e nel M5S, dove i capilista locali sono stati sostituiti con nomi calati dall’alto (benché la Cerroni per i dem ha beneficiato di un cambio di collegio), anche nel centrodestra potrebbero esserci scenari di mera colonizzazione.

E questa sarebbe l’autonomia politica? Mah.

Il Corriere della Sera nel posizionare i vari capi partito nei collegi propone il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa proprio da queste parti, mentre anche un esponente di rango femminile si potrebbe ipotizzare tra Volturno e Trigno, parliamo addirittura della presidente uscente del Senato Alberti Casellati, che propenderebbe però per il Veneto, e la più vicina Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella.

Staremo a vedere.

Questo il commento di Nicola Felice: «Dopo la legge che ha decurtato il numero dei Senatori a 200 e quello dei Deputati a 400, il Molise si poteva vantare con questa variazione di perdere un solo Parlamentare passando da 5 (2 Senatori e 3 Deputati) a 4 (2 Senatori e 2 Deputati).

Ad oggi, da quanto si apprende, sembra non sia più così ma che ci possa essere un grave rischio che, bene che vada, il Molise possa eleggere anche due soli Parlamentari cittadini molisani se le previsioni che danno vincente, in Molise, il Centrodestra in entrambi i due collegi uninominali. Questo perché, pare, in Molise saranno "paracadutati" due personalità, non molisane, di "grande rango politico" nazionale.

Tutto questo sembra avvenire con il beneplacito dei vertici dei partiti regionali fortemente interessati, che finora sembrano accontentarsi di accapigliarsi bella battaglia elettorale su quello che resta disponibile. Puntualmente come in passato tutti pronti a rispondere compatti: obbedisco!»