Paragone c'è, il leader di ItalExit per la raccolta firme arriva in Piazza Monumento

Gianluigi Paragone in piazza Monumento con ItalExit

TERMOLI. Presenza di spicco stasera in piazza Monumento, a Termoli. La formazione ItalExit di Gianluigi Paragone è scesa tra i cittadini con un banchetto di raccolta firme in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, di cui sono prossime le presentazioni delle liste, proprio col suo leader in persona, giunto intorno alle 20 a Termoli.

«E pure se avete già firmato, passate per una chiacchierata», l’invito alla cittadinanza dai referenti molisani.

Paragone è stato intervistato da Termolionline.

Galleria fotografica