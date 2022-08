Le scelte di Fdi: Della Porta al proporzionale del Senato e Lancellotta-Paduano al plurinominale

TERMOLI. Uninominali di Camera e Senato confermati ufficialmente nelle coalizioni di centrodestra con nomi esterni, "paracadutati" da Roma, col leader dell'Udc Lorenzo Cesa e il presidente della Lazio Claudio Lotito.

In casa Fratelli d'Italia restano così tre caselle, che vengono coperte con la candidatura di Costanzo Della Porta al proporzionale del Senato (di fatto un altro collegio che si deciderà nelle urne molisane) e il più complesso plurinominale della Camera, quello della discordia in tanti partiti, per intenderci, dove è candidato il ticket Elisabetta Lancellotta-Luciano Paduano.