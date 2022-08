Serata ItalExit in piazza Monumento, candidati e attivisti assieme a Paragone

ItalExit in piazza a raccogliere firme: intervista a William De Vecchis

TERMOLI. La raccolta firme in piazza Vittorio Veneto. Ieri sera grande consenso dei cittadini al banchetto di ItalExit.

C’è tanta fiducia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Abbiamo incontrato il leader di ItalExit Gianluigi Paragone, presente di persona a Termoli, che abbiamo avuto modo di intervistare e conoscere.

Ma abbiamo intervistato anche il senatore William De Vecchis, che si è detto soddisfatto guardando alle aspettative che si erano prefissati. Riportando le sue parole durante la nostra intervista: “I molisani hanno firmato in massa, dando una risposta di democrazia ad un emendamento che ha esonerato dalla raccolta firme i partiti vicini al governo di Draghi. I cittadini hanno risposto a questa ingiustizia firmando per i partiti che erano rimasti fuori dall’emendamento. Abbiamo già vinto, perché presenteremo le liste.”

Dello stesso entusiasmo anche Romina Paludi, candidata per la camera con ItalExit.





“Il giro del Molise ha portato i suoi frutti, perché i molisani stanno rispondendo bene a questa raccolta firme. Da sempre ItalExit è vicina alle problematiche della società e dei giovani, in particolare al problema della disoccupazione”.





Emanuela Trombetta soddisfatta anche lei; "la raccolta firme è partita ieri mattina da Agnone, per proseguire poi ad Isernia, arrivando nel pomeriggio a Campobasso e in serata a Termoli. Come ci ha ribadito Emanuela: “Gli obiettivi sono stati raggiunti e le speranze per il futuro sono che tutte le forze del dissenso possano partecipare attivamente alla democrazia e la raccolta firme dà questa speranza, affinché ci sia una partecipazione attiva della popolazione”.

