Candidature della Lega: Marone e Colaci al plurinominale, Tramontano al Senato

CAMPOBASSO. Si scioglie la riserva in casa Lega con la presentazione delle candidature in Corte d'Appello. La Segreteria Federale della Lega ha presentato in Molise i seguenti candidati:

Proporzionale Camera dei Deputati: Marone Michele; Colaci Rita Lisia;

Proporzionale Senato: Tramontano Alberto.