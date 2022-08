Il ticket Marone-Colaci test politico non solo della Lega in città

TERMOLI. La definizione delle candidature per le elezioni politiche del 25 settembre ha disegnato anche il quadro del potenziale impegno delle varie amministrazioni locali, vedremo se prescindendo dalle appartenenze partitiche.

A Termoli, in via Sannitica, la parte del leone la fa la Lega, che candida il consigliere Michele Marone e l’assessore Rita Colaci, in ticket nel plurinominale della Camera dei deputati, quello che avendo blindato da Roma i due uninominali di Montecitorio e Palazzo Madama, diviene appetibile (al pari del proporzionale al Senato, anzi quest’ultimo ancora di più).

Gli esponenti candidati del basso Molise tra i 4 poli principali vedono in campo Costanzo Della Porta, Giuseppina Occhionero, Vittorino Facciolla e Luciano Paduano, ma come espressione dell’amministrazione di centrodestra c’è il tandem leghista, forte di una componente istituzionale che vede il presidente del Consiglio Annibale Ciarniello e altri 3 consiglieri, oltre a Marone ci sono Bruno Fraraccio e Pino Nuozzi (capogruppo), e l’assessore Colaci.

Sarà un banco di prova per questa componente politica in seno al Comune di Termoli, senza dubbio, che si pone al primo vero tagliando elettorale, visto che dall’elezione avvenuta nella primavera 2019 (assieme alle Europee) di consultazioni di rango non ve ne sono state e sarà come detto il succoso prologo delle regionali.